Seis muertos, entre ellos una argentina, murieron en un ataque terrorista en Jerusalén

Dos atacantes palestinos abrieron fuego contra personas que esperaban en una parada de colectivos en el norte de la ciudad y mataron a seis personas e hirieron a otras 21.

Un soldado israelí y un civil que estaban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, según las autoridades.

Cuatro de las víctimas fueron identificadas como Yaakov Pinto, un inmigrante español de 25 años que se había casado recientemente; Levi Yitzhak Pash; Israel Mentzer, de 28 años; y Yosef David, de 43. Tres de ellos eran rabinos.

Otras dos personas –entre ellas, una mujer argentina fueron declaradas muertas después del ataque, producto de las heridas.

Se trata de Sarah Mendelson, de 60 años, una líder del movimiento juvenil Bnei Akiva.

Su yerno confirmó su origen argentino y dijo que vivía en Israel desde pequeña.

Según el servicio de ambulancias, otras 21 personas sufrieron heridas, incluidas seis que se encontraban en estado grave con heridas de bala.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo y advirtió que Israel está “librando una guerra en múltiples frentes”, incluyendo Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu también elogió al soldado que mató a un atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos, y dijo que las fuerzas israelíes estaban persiguiendo a los sospechosos que ayudaron a los atacantes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el “ataque terrorista” de esta mañana y llamó a buscar una “solución política” para la espiral de violencia en la región.

“Francia condena enérgicamente el atentado terrorista que acaba de ocurrir en Jerusalén Este. La espiral de violencia debe cesar. Solo una solución política restablecerá la paz y la estabilidad para todos en la región", escribió en X.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dijo que los agresores -ambos de alrededor de 20 años- eran palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

Además, el servicio de inteligencia interior israelí arrestó a un residente de Jerusalén, bajo sospecha de llevar a los atacantes a la estación de colectivos.

El grupo terrorista Hamas elogió a los dos “combatientes de la resistencia” palestinos que, según dijo, habían perpetrado el atentado, pero se abstuvo de reivindicar la autoría.

Consideró el ataque una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”.

La Jihad Islámica, otro grupo terrorista palestino, también elogió el tiroteo.

La policía israelí dijo que los dos atacantes llegaron en un vehículo y abrieron fuego en una parada de autobús en Ramot.

En el lugar de los hechos se recuperaron varias armas, munición y un cuchillo utilizados por los agresores.

En octubre de 2024, dos palestinos, uno armado con una pistola y otro con un cuchillo, mataron a siete personas en Tel Aviv.

En noviembre de 2023, dos palestinos armados mataron a tres personas en una parada de colectivos de Jerusalén.

Los servicios de seguridad israelíes afirmaron que los atacantes del tiroteo de Jerusalén de 2023 estaban vinculados a Hamas.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra -el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó Israel- y julio de 2025.