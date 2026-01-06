Seguridad en la montaña: un guía recomendó tips para hacer ascensos sin riesgos

Roberto Catalá, instructor de montaña y guía en el volcán Lanín, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional dio consejos para hacer con seguridad ascensos en la montaña.

"Es fabuloso que la gente salga a la naturaleza y deje la comodidad del sillón. Esa aventura debe hacerse con cuidado, hay que saber, avisar y tomarlo con responsabilidad. Cada vez que salimos hacia una excursión hay que preguntar a los que saben. Cuando uno tiene la información y decide hacer, por ejemplo un cerro, avisamos horario de salida y llegada", aconsejó.

Catalá advirtió que siempre es necesario llevar 2 litros de agua por cada persona que hace el ascenso y también llevar frutos secos o caramelos para cuando "estamos cansados". "Además hay que llevar un abrigo, y también es útil llevar bastones", agregó el guía.