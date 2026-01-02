Seguridad Alimentaria: ¿Cómo se debe guardar de forma correcta la comida de las fiestas sin arriesgar la salud?

La ingeniera en alimentos y auditora líder en seguridad alimentaria Rocío González conversó con el equipo de Ramos Generales sobre recomendaciones de seguridad en alimentos, su conservación y qué riesgos puede haber cuando los mismos no tuvieron la correcta refrigeración.

Luego de las fiestas suele quedar comida y es importante que haya sido conservada de una manera segura: "Es importante qué tan rápido hayamos freezado esa comida. Lo debemos hacer lo antes posible. Si quedó fuera hasta las 3 de la mañana, es más riesgoso, porque los microorganismos empiezan a proliferar".

"Depende de qué alimento sea, lo ideal es no tener más de dos horas en la mesa. Debemos mantenerlos fuera de la temperatura peligrosa, que es desde los 5 a los 60 grados. Si los pongo por debajo del mínimo, los microorganismos no crecen", explicó.

"Tambiés es importante la higiene durante la elaboración del alimento: lavarme las manos, sanitizar los vegetales y las tablas de cortado", agregó la especialista.