Segunda jornada de diálogo del Gobierno con los mandatarios provinciales con la meta en el consenso para las reformas 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este lunes en la Casa de Gobierno a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Adorni dijo que se sigue trabajando “en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país”.

Las reuniones se concretaron cuando en el Congreso se encuentra el proyecto de ley de Presupuesto para 2026 y el Gobierno impulsa las reformas laboral, tributaria y penal.

En ese contexto, Santilli, que asume este martes a las 15, tiene previsto viajar este miércoles a Entre Ríos y Corrientes y el jueves recibirá al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El gobernador de San Juan manifestó después de la reunión que el país y su provincia “enfrentan juntos desafíos que requieren voluntad compartida”, y señaló que se reunió con los funcionarios nacionales “para darle a San Juan el protagonismo que merece y concretar compromisos claros”.

“El diálogo es clave: escuchando con respeto y una mirada verdaderamente federal podremos construir soluciones que duren”, expresó.

El gobernador de San Juan afirmó que hablaron de la “previsibilidad y continuidad de la obra pública, de fortalecer la infraestructura, de trabajar con transparencia y para el beneficio de todos los sanjuaninos”.

Llaryora, por su parte, sostuvo que fue un encuentro “positivo, cordial y productivo” y afirmó que “durante la reunión abordamos temas vinculados al rumbo económico y a las medidas necesarias para impulsar el empleo y la producción”.

“Ratificamos nuestro compromiso de colaborar con todas aquellas iniciativas que contribuyan a que Argentina salga adelante”, expresó el gobernador de Córdoba y manifestó que “con trabajo conjunto, acuerdos y diálogo confiamos en alcanzar el crecimiento que el Presidente proyecta para 2026”.