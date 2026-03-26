Segunda audiencia del juicio a Maduro en Estados Unidos

En la segunda audiencia del juicio en Nueva York, el juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de la defensa para desestimar los cargos por narcoterrorismo y tráfico de armas contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Por su parte, la fiscalía logró que se impusieran restricciones estrictas sobre el manejo de las pruebas para proteger la seguridad de los testigos ante posibles represalias.

Por este tema, el periodista en Nueva York, Ruperto Romero, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "el argumento de Maduro pasa por cuestionar el proceso judicial ante la falta de apoyo financiero para financiar su defensa. Pero resultó una estrategia que no prosperó porque el juez rechazó cualquier desestimación del juicio".

Romero remarcó que "la jornada se desarrolló con normalidad, con gran expectativa. El recinto donde se desarrolló la audiencia se vio colmado, y con gran cobertura de medios".

Maduro y Flores, quienes comparecieron con uniformes de prisión, permanecen detenidos en Brooklyn tras su captura en enero de 2026, mientras que a las afueras del tribunal se registraron protestas de exiliados venezolanos exigiendo una condena máxima.

El pliego acusatorio imputa al exmandatario y a su círculo íntimo delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a gran escala, y la posesión y uso de armas de guerra, incluyendo ametralladoras y dispositivos explosivos.