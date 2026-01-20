Según una encuesta, el 62% de los argentinos avala el rumbo económico

Un reciente estudio de alcance nacional elaborado por DC Consultores muestra que una amplia mayoría de argentinos avala el rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, con un respaldo que suma a quienes lo apoyan total o parcialmente. El estudio pone en evidencia la percepción ciudadana sobre la gestión económica y las expectativas en torno al modelo actual frente a las experiencias pasadas.

Aníbal Urios, consultor político y director de DC Consultores, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que los datos del relevamiento reflejan un apoyo mayoritario al enfoque económico del Gobierno.

"Nosotros vemos desde hace tiempo una consolidación del modelo. La sociedad argentina ha encontrado en este gobierno y en la figura de Milei una tranquilidad en lo que se viene. Se está dando un desarrollo sostenido y la gente se entusiasma", expresó.

Según el informe, el 62,24 % de los consultados considera que el rumbo económico del país es correcto, identificado con las políticas liberales implementadas, mientras que un 21,43 % coincide parcialmente con ese esquema. Solo el 16,33 % de los encuestados está en desacuerdo y expresa su intención de volver a modelos económicos anteriores.

El relevamiento también indagó sobre los motivos que explican el respaldo social al Presidente y a su gestión económica. Entre los factores que más se destacaron están la expectativa y esperanza en la economía futura, la percepción de que el Gobierno entiende y responde a las demandas ciudadanas y el temor a retornar a modelos económicos previos.