Según un informe, la mayoría apoya que la cuota sindical deje de ser obligatoria

El reciente Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, elaborado en noviembre de 2025, revela un apoyo mayoritario de los argentinos hacia la transformación de la cuota sindical obligatoria en una contribución voluntaria. Según el estudio, el 67,5 % de la población respalda ese cambio, una señal de desconfianza profunda hacia el modelo gremial vigente. Asimismo, más de la mitad de quienes participaron del sondeo se muestran favorables a reformas laborales amplias, lo que indica un clima social cada vez más permeable a cambios estructurales.

Claudio Montiel, director de Zentrix Consultora, dialogó con Creer o reventar y resaltó que estos datos no solo muestran un rechazo a los aportes sindicales obligatorios, sino también una crisis de representación en los sindicatos, ya que una parte importante de la población siente que esas estructuras ya no reflejan sus intereses.

"El 64% de los encuestados tiene imagen negativa de los sindicatos", precisó.

El informe del MOP detalla que, si se suman aquellos que se declaran “neutrales” o que no tienen una postura definida sobre el tema, el porcentaje de quienes no se oponen al paso a la cuota voluntaria asciende al 82,2 %. En contraste, apenas un 17,8 % defiende mantener el sistema actual sin modificaciones. Este consenso favorable al cambio atraviesa diferencias políticas: tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden en que los aportes sindicales no deberían ser obligatorios.