Según M. Miranda, es la justicia provincial la que debe resolver la cuestión

El Fiscal de Escado de la provincia de Jujuy, indicó que no fueron notificados "de la medida cautelar emitida por el Juzgado con competencia Laboral N°65, otorgando tres dias a la liquidación, al banco, y en definitiva al gobierno de Jujuy para que suspenda el proceso de liquidación. Pese a ello -dijo- nosotros nos hemos presentado en dicho Juzgado, y hemos pedido que se declare incompetente, que sea revocada la medida y -en su caso- que la eleve a la Cámara de Apelaciones del trabajo para que sea revisada por la misma". Luego agregó: "No vamos a consentir que un juez manifiesta y ampliamente incompetente decida sobre una cuestión local, donde se está cuestionando la legalidad y la legitimidad o la constitucionalidad de 2 artículos de la ley 6234, que es la ley que dispone el traspaso de los ex empleados del Banco de Desarrollo a la planta del Instituto de Juegos de Jujuy. Nos llamó poderosamente la atención -enfatizó-, que un juez manifiestamente incompetente haya decidido esa medida cautelar".

