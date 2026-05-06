Según la FAO, Argentina produce miel para el mundo

Con más de 80 variedades y presencia en 22 provincias, la producción apícola argentina es clave para la alimentación, la biodiversidad y las economías regionales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Argentina se ubica entre los principales productores y exportadores mundiales de miel con una producción promedio de 80.000 toneladas anuales, de las cuales 95%, aproximadamente, se exporta a granel.

Sin embargo, en lo que respecta al consumo interno, ronda los 200 gramos per cápita al año, muy por debajo de otros países como Alemania, donde supera el kilo por persona.

“Detrás de cada frasco de miel hay un sistema productivo que combina saberes ancestrales con innovación, y nuevas generaciones que están renovando la actividad, en estrecho vínculo con el territorio”, señala María Julia Cabello, responsable del Área de Desarrollo Rural Sostenible de la representación de la FAO en Argentina.

La diversidad de mieles disponibles permite ofrecer productos con perfiles diferenciados de sabor, color y composición, pero estas características aún tienen baja visibilidad en el mercado interno, donde gran parte del consumo no distingue origen ni tipo de miel.

Además, la apicultura cumple una función clave a través de la polinización, de la que depende en parte 75% de los cultivos destinados a la alimentación.

Así, su fortalecimiento impacta no solo en la producción de miel, sino también en la productividad agrícola y la sostenibilidad de los sistemas.

“En un contexto de mayor interés por alimentos naturales y de origen, la miel tiene potencial para posicionarse con mayor valor en el mercado local, lo que podría traducirse en mejores oportunidades para productores y en un mayor desarrollo de las economías regionales”, finaliza Cabello.

En la Semana de la Miel, que se celebra entre el 18 al 24 de mayo, la FAO, la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (Cafram y la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) impulsan una agenda común para destacar el rol de las abejas, fortalecer la actividad apícola y promover el consumo de miel y sus derivados.

Entre otras actividades, el 19 de mayo a las 14 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se realizará una jornada con distintas estaciones donde se podrán degustar distintas variedades de miel.