Según encuesta, LLA ganaría 43 a 38 por ciento en las elecciones bonaerenses

El director de DC Consultores, Aníbal Urios, expuso los números de una encuesta que le daría una ventaja de 43% a 38% a la Alianza La Libertad Avanza-PRO sobre Fuerza Patria para las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

“Hay un contexto de cambio, un desgaste de la figura del gobernador –Axel Kicillof-; hay un alto porcentaje del electorado que está buscando su representación, pero no todo ese caudal va a La Libertad Avanza”, aclaró al ser consultado por el programa Viva la Pepa, de Radio Nacional.

“Muchos dicen que queremos algo distinto, o sea sabemos lo que no queremos. 61 por ciento de los dirigentes dicen no estar de acuerdo con el gobernador, por lo que eso marcaría su techo”

El consultor dijo también que “pueden haber otros condimentos cerca de la elección, pero –Fuerza Patria- no va a llegar al 45 por ciento” y que “el resto de los espacios no entran en la disputa de polarización”.