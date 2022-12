“Seguimos pidiendo alcohol cero al volante”

Así lo expresó ante el móvil de LV8 Angel Kruk, padre de Agustín y Abril que fallecieron hace 4 años tras ser atropellados junto a su madre en la intersección de Costanera y Matienzo de Guaymallén. Kruk cuestionó la posición de Cornejo y Rodolfo Suárez, pidió que dejen de mentir. “Que cobren una multa 300 mil pesos no previene, el dolor no me lo saca nadie”, sostuvo. Además Javier Costarelli habló sobre la detención de 25 personas durante los festejos por el pase a la final de Argentina en el mundial de Qatar.

