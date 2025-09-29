“Seguimos con una tasa altísima de infartos y de mortalidad por la vida que llevamos"

Cada 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón moviliza campañas de concientización en todo el mundo para alertar sobre la magnitud de las enfermedades cardiovasculares, su impacto en la calidad de vida y la importancia de la prevención activa. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, autor del libro “El corazón es consciente”.

El Dr. Martín Lombardero plantea que puede cambiarse el destino cardiológico y hace hincapié en la incidencia de los factores emocionales.

En ese sentido, relató el consenso alcanzado recientemente por parte de la Sociedad Europea de Cardiología.

“Tener estrés psicológico durante un tiempo determinado, aumenta las chances de tener un infarto igual que la hipertensión arterial”.

Remarcó que “la respiración es el único órgano que controla la mente" y, por ello, invitó a ejercerla y a “tomar conciencia” de cómo vivimos para bajar los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares.

“No hay regla de que el infarto ocurre en un momento del día, el 50 por ciento de los casos es predecible y el resto no”. “Seguimos con una tasa altísima de infartos y de mortalidad entre 45 y 55 años para el hombre y más de 65 años para la mujer, por la vida que estamos llevando”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías “son la principal causa de defunción en el mundo” y las estimaciones indican que se cobran cada año más de 20,5 millones de vidas.

Por otro lado, se considera que hasta el 80% de las muertes prematuras por ECV pueden prevenirse mediante un acceso asequible a la atención sanitaria, pruebas de detección precoz y más oportunidades para tomar decisiones saludables en materia de nutrición y mantenerse activo.