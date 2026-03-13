Sede de la Finalissima: España propone el Bernabéu y la AFA lo descarta

La Finalíssima entre la Selección Argentina y España se encuentra en una etapa de definiciones críticas. Debido al conflicto bélico latente en Medio Oriente, que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, la sede original en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, fue descartada. Ante este escenario, la UEFA y la Conmebol trabajan contra reloj para designar un nuevo recinto, con una fuerte puja de intereses entre ambos continentes. El periodista deportivo de España Roberto Antolín puso en debate este tema con el equipo de Pasión Nacional y se expusieron las distintas posturas.

"Si no se ponen de acuerdo el partido puede suspenderse. Argentina hoy es la mejor selección del mundo, no se entiende la razón por la cual Chiqui Tapia, no quiere jugar en el estadio Bernabéu. Esta es una competición nueva y se quieren los mejores condicionantes. No pueden ir donde los nutrían de dinero, y eso ya no se puede hacer y ya no queda tiempo", mencionó.

"La Federación Española puso a disposición el estadio. ¿Tendrá miedo la Selección de Argentina de jugar en ese estadio?", planteó el periodista.