Sectas y crímenes de culto

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales profundizó sobre casos vinculados a los crímenes de culto, delitos que han crecido dentro de las organizaciones pseudo-religiosas.

Para abordar esta modalidad delictiva, conversaron con Isaac Martínez, presidente de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas (ASOCAVICS).

Además de fundar esta entidad como sobreviviente de una secta, explicó que quienes la integran también está formada por otras víctimas que fueron “presas de estas dinámicas de violencia”.