Sebastián Vigo presenta Maldita en el Picadero: humor, tensión y emancipación

En diálogo con Hernán Jechsmayr en La mañana de la Folklórica, el director Sebastián Vigo —director asociado de Luis “Indio” Romero— presentó Maldita, la nueva pieza de Sandra Franzen que cruza lirismo rural y filo contemporáneo. La obra sigue a Matilde: una mujer que, al reconocer su propio deseo, desarma mandatos y arrastra a los hombres de su entorno a transformarse también. En escena, Antonia Bengoechea, Vando Villamil y Félix Santamaría encarnan un triángulo vibrante que pasa de la risa a la conmoción en un mismo aliento. La propuesta se presenta en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA), con temporada regular los domingos a las 16:00 y una función especial hoy, miércoles 13 de agosto, a las 20:00. La fecha, el elenco y el equipo están confirmados por la cartelera y críticas recientes; la función especial figura además en publicaciones de ticketing y redes de la producción. Sobre beneficios: en la entrevista se menciona un 2x1 en boletería para la función de hoy; ese dato no aparece en los portales de venta al momento de publicar este resumen.