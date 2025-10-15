Sebastián Schimmel: "No hay tiempo material para reimprimir las boletas"

Luego que la Cámara Electoral rechazara definitivamente la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires y se mantuviera la foto de José Luis Espert, Nicolás Yacoy entrevistó al Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, quien explicó detalladamente el motivo por el cual no se reimprimieron las boletas.

Sebastián Schimmel explicó que en territorio bonaerense abrirán 7 mil escuelas en las que trabajarán 40.000 mesas, en las que participarán 14 millones de electores y que la Cámara Nacional electoral determinó que no hay tiempo material para reimprimir todas las boletas que serán utilizadas el 26 de octubre próximo.

"Tenemos que darle la tranquilidad a toda la ciudadanía de que al momento de la votación, tendrá la plena posibilidad de dar su voto a la agrupación que quiera independientemente de la foto que vea en el papel".

Por otra parte el funcionario se tomó unos minutos para explicar detalladamente el proceso de votación con la Boleta Única que, en provincia de Buenos Aires se utilizará por primera vez.