Sebastián Cao: "Mejoran las perspectivas del mercado"

Así lo afirmó el economista y analista de Econométrica al ser consultado por Nico Yacoy del programa Primer Round de Radio Nacional sobre las consecuencias de la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch.

“Muchos fondos de inversión que tenían relegada a la Argentina pueden empezar a ofrecer más bonos y acciones del país en sus carteras de inversión; al elevar la demanda los precios tienden a subir y la tasa baja, con la consiguiente caída del riesgo país”, explicó.

Así, aseguró Cao, “mejoran las perspectivas del mercado”.

“También hubo un buen clima internacional por la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Para el economista, “el riesgo sigue siendo político, que el Gobierno no renueve el mandato y las políticas no continúen”.

“El principal desafío del Gobierno es construir una oposición razonable, para que los cambios de gobierno no afecten a la economía”, consideró.

Pero aclaró que “Argentina está fuerte para soportar el mal clima internacional y aprovechar cuando las cosas se dan vuelta”.