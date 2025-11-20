Sebastián Cao destacó la suba del acceso a créditos hipotecarios

En diálogo con el programa que conduce Nicolás Yacoy, el analista económico y financiero de la Fundación Apolo, apuntó que “en el mes de septiembre las hipotecas subieron un 12 por ciento”.

“Es importante la baja de tasa de interés para cuestiones como esta”.

Para Cao, “la baja de tasas de créditos UVA se da, entre otras cosas, a partir de despegar el riesgo de depreciación de la moneda”.

“La mayoría de la gente si no es por un crédito no puede acceder a una vivienda; y ahora acá con un trabajo estable uno va y paga un crédito, y no depende de un sorteo”, indicó.

En ese sentido, celebró que “también bajarían los precios de los alquileres por la menor demanda”.