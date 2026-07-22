Sebastián Almada: "Hacer Charlie y la fábrica de chocolate para mí es un sueño"

Charlie y la fábrica de chocolate se consolida como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña. La producción, basada en la célebre obra de Roald Dahl, ya convocó a más de 100 mil espectadores y continúa ofreciendo hasta tres funciones diarias en el Teatro Gran Rex durante las vacaciones de invierno, con una puesta que combina música, efectos especiales, coreografías y un destacado elenco.

Sebastián Almada, actor que interpreta al Abuelo Joe en el musical, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la repercusión que alcanzó el espectáculo entre el público de todas las edades. En ese sentido, puso en valor la posibilidad de participar en una producción de gran escala que reúne actuación, canto y una cuidada puesta en escena.

"De chico era una de mis películas preferidas, así que hacer Charlie y la fábrica de chocolate para mí es un sueño", expresó.

La obra cuenta la historia de Charlie Bucket, un niño de origen humilde que obtiene uno de los codiciados boletos dorados para visitar la extraordinaria fábrica de chocolates de Willy Wonka. A lo largo del recorrido, el protagonista y los demás visitantes descubren un universo repleto de imaginación, desafíos y enseñanzas que han convertido a esta historia en un clásico de la literatura infantil y juvenil.

La versión presentada en Buenos Aires se destaca por su despliegue técnico, con escenografías dinámicas, recursos audiovisuales y efectos especiales que recrean los ambientes más emblemáticos de la fábrica. La producción forma parte de una de las apuestas teatrales más importantes de la temporada y logró posicionarse entre los espectáculos más convocantes del receso invernal.

Además de la historia central, el musical incorpora canciones originales y grandes momentos coreográficos que acompañan el desarrollo de los personajes. El Abuelo Joe, uno de los roles más entrañables del relato, ocupa un lugar fundamental en la historia como el principal apoyo de Charlie durante la aventura.

El Teatro Gran Rex se transformó en uno de los principales puntos de encuentro para las familias durante estas vacaciones de invierno. La combinación de entretenimiento, música y una historia que atraviesa generaciones explica el éxito de una propuesta que sigue sumando espectadores función tras función.