Sebastián Almada: "Estoy muy entusiasmado con la temporada que viene en Carlos Paz"

Sebastián Almada, un humorista, músico y actor uruguayo de amplia trayectoria en Argentina y Uruguay. Es hijo del célebre cómico Enrique Almada y comenzó su carrera artística desde joven, destacándose por su habilidad para combinar el piano con la comedia.

En diálogo con Deja Vu, Almada habló sobre la obra que llevará a Carlos Paz en la próxima temporada de verano: “CORTO CIRCUITO” es un espectáculo que promete risas, emoción y entretenimiento para toda la familia. Vamos a estar con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Juli Poggio. Y contaremos con la dirección del talentosísimo Diego Ramos".