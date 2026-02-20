Sebastián Almada: "Es un privilegio llegar a la sala y verla llena de gente"

El actor uruguayo que hace temporada en la villa cordobesa, hablo con Carla Ruiz sobre la obra que pone en escena en el Teatro del Lago.

"Somos de los pocos que tenemos funciones a sala llena; es un privilegio llegar a la sala y verla llena de gente"

"Cortocircuito habla de la Inteligencia Artifical y los tiempos que estamos viviendo con la tecnología, es una comedia familiar muy entretenida y muy divertida; la gente llora de risa desde que entra hasta que se va".