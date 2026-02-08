"Sea caminar ó correr, no concibo la vida sin movimiento"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, recibimos la visita de Sofía Cantilo, escritora, corredora de ultratrail, autora del libro “1 KM+”; mamá de Tatu y Lola, quien admite que “con el tiempo me ha ido gustando menos definirme”.

Sofi repasó su acercamiento al running cuando tenía “25-26 años”, con un pasado que define como “anti deporte” al punto de remarcar que “odiaba el movimiento y la vida al aire libre.

“Lo primero que me enamoró del running fueron las metáforas. Si yo hubiese conocido y me hubiese dado cuenta antes que el aire libre es lo mío, que la montaña me apasiona”.

“Me enamoré de correr en la largada. Hay una energía que va y viene entre vos y los desconocidos que me parece alucinante. Me gusta mucho el mundo de posibilidades que tiene la largada, ahí es todo es posible”, reflexionó.

En el repaso de sus comienzos, Sofi recordó que “fumaba un montón” pero que “un día decreté que un 12 de marzo iba a dejar de fumar y no fumé más”.

Dejar el cigarrillo no sólo le dio salud, sino que le permitió identificar el peso de lo que uno puede hacer.

“Haberlo podido lograr es una herramienta muy poderosa para cuando voy a una ultra, y tengo una lucha con mi cabeza muy fuerte y yo sé que la puedo dominar. Las cosas que logramos nos dan mucho poder”.

Sofi habló de sus entrenadores, de correr en calle y en montaña pero admitió que “las carreras especiales son las que corrí en la naturaleza”.

“La montaña me ha dado muchas herramientas para mi maternidad y, a la vez, la maternidad me ha dado muchas herramientas para correr en montaña”.

En otro momento de la charla, Cantilo compartió cómo surgió la idea de escribir un libro y, sobre todo, el concepto de “1 KM+”.

“El concepto de un “1 KM +” más me salvó en su momento la carrera UTMB. Es la filosofía de vida. Cuando todo es un caos, no es resolver el quilombo, es un pasito más, un ratito más”. “Cuando tenemos injerencia y somos nosotros los que vamos superando los obstáculos, el crecimiento es enorme”. “Corría y tenía una historia enorme que contar, que no era la que me imaginaba contando, pero me pareció que un kilómetro más valía la pena contarlo. Hay una transformación enorme entera de mí que me atraviesa y me interpela”. “Todo lo bueno mío se lo debo a correr. Hay que contar porque contagia. Lo que cuento, llega y me encanta que, lo que me hace bien a mí, le haga bien a todo el mundo”. “Me siento una bendecida por todo lo que pude hacer. Corro porque no puedo no correr, es tanto lo que me da, no hay un mundo sin eso”.

“Sea caminar sea correr, para mí es la vida en movimiento, no concibo la vida de otra forma. No concibo la vida sin movimiento”, concluyó.