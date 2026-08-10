Se viene una ola de frío extremo en todo el país: heladas de hasta -15 °C y nieve en varias provincias

El invierno todavía no da tregua en la Argentina. Las bajas temperaturas, las heladas y las nevadas volverán a marcar el comienzo de la semana, con condiciones especialmente intensas en la Patagonia y sectores de Cuyo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por frío extremo en 12 provincias, mientras continúan las nevadas en zonas cordilleranas y se registran ráfagas que superan los 100 km/h en distintos sectores de la cordillera.

La situación más extrema se concentra en la Patagonia. Este domingo, las mínimas estuvieron entre -10°C en el oeste de Santa Cruz y 1°C en el este de esa provincia, pero durante este lunes el frío se intensificará: en el centro y oeste de Santa Cruz y Chubut, los termómetros podrían llegar hasta -15°C.

Estas condiciones están asociadas a un intenso anticiclón ubicado frente a las costas del sur de Chile, que favorece el ingreso de aire muy frío sobre la región. El panorama comenzará a mejorar cuando el viento rote al oeste durante el inicio de la semana, aunque el repunte térmico más marcado en el sur llegará recién el miércoles.