Se viene una nueva edición de la Noche de la Pizza y la Empanada

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

De cara a una nueva edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, prevista para el 16 de septiembre, conversaron con Diego Dávila, director de la Escuela Profesional de la Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas -APYCE –

“Estamos a full, preparándonos, super ilusionados de superar el número del año pasado que fueron más de 1300 locales, queremos que este año sean más”, admitió.

“Siempre viene bien un impulso para aumentar las ventas”, señaló Dávila para quien “la pizza argentina tiene identidad propia”.

También, Comer, beber, viajar dialogó sobre gastronomía jujeña con Flor Rodríguez, cocinera de Tilcara, que lleva adelante el restaurante “El nuevo progreso” desde hace 22 años.

“Es parte del paisaje, es una parte misma de la Quebrada de Humahuaca y me sigue sorprendiendo que la gente se sorprende con los sabores que encuentra acá”, indicó.