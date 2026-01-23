Se viene la segunda edición del Festival de la Planchita

El domingo 8 de febrero, la laguna Mar Chiquita, en la localidad de Miramar de Ansenuza, distante a 198 kilómetros de Córdoba, volverá a ser escenario de este evento comunitario, cultural y turístico que busca lograr un récord mundial y reunir a miles de personas flotando juntas en el agua.

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con Griselda Cuello, presidenta del Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita que organiza el Festival con la colaboración de la Municipalidad.

“Tenemos el ambiente propicio porque es una laguna salada, lo que permite la flotabilidad”.

“La laguna tiene propiedades curativas”, reveló.

“Llegamos a la primera edición, dentro de los carnavales populares y logramos juntar 200 personas. En esta edición esperamos más de mil”.

"Las expectativas son muchas, va a ser un hermoso día en la playa de Miramar", confió.

El récord hoy lo ostenta el lago Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, que en 2017 reunió a 1.941 personas que se mantuvieron en el agua durante tres minutos, marca que figura en el Libro Guinness.

El evento se inspira en ese antecedente mundial para impulsar un nuevo desafío desde una perspectiva federal, participativa y comunitaria, con el objetivo de posicionar a Miramar de Ansenuza y a la provincia de Córdoba en el mapa de los eventos internacionales.

La primera edición del festival se realizó en marzo de 2025, como experiencia piloto; contó con una gran concurrencia de público, y la participación de unas 200 personas flotando en simultáneo.

A partir de ese antecedente, esta segunda edición busca consolidar el evento como una actividad emblemática del verano local y proyectarlo a escala regional y nacional.

El festival incluirá actividades en la costanera, con música, juegos e interacciones lúdicas como un encuentro de tejo y sorteos con variados premios, abierta a toda la comunidad.