Se viene la primera Edición del Festival Mendocino de Tango

Será el 23 de septiembre y según explicó Paula Bilen durante el programa Muchas Gracias, se viene una noche imperdible para homenajear, revivir y seguir disfrutando de un género argentino por excelencia, EL TANGO.

“Este festival lo organiza la Cooperativa Bajo Club… y ellos tuvieron la idea de hacer este festival que está muy centrado en lo autogestivo. Lo estamos organizando todos los que estamos en el festival”.

Sobre el escenario del emblemático Teatro Plaza de Godoy Cruz brillarán representantes del género que ya vienen marcando su impronta original y fresca contribuyendo así al desarrollo y expansión de la cultura tanguera en Mendoza.

Bilen afirmó que su relación con el tango le viene de su abuela materna. “Ella me contaba las letras y después hizo un trabajo muy fino de mostrarme las orquestas y me fue enseñando las diferencias. Y me quedó esa forma de entender el tango, que no hace falta estudiar. Ella fue cantante de tango pero no fue profesional”.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicar al siguiente email quedecircomunicacion@gmail.com, en Instagram a la cuenta @quedecircomunicacion y por teléfono al Tel: 2615600047.

