Se viene La Noche de los Alfajores: dos días para celebrar el clásico argentino

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Juan José Soria y Juan Omar Sardella, creadores del Campeonato Mundial del Alfajor y organizadores de La Noche de los Alfajores, un evento que se desarrollará el 14 y 15 de noviembre en todo el país.

Durante esas dos jornadas, panaderías, kioscos y tiendas online ofrecerán descuentos de hasta el 50%, promociones y actividades especiales en honor al ícono más dulce de nuestra gastronomía.

“El alfajor nos acompaña desde chicos y merecía su propia fiesta”, contaron los organizadores, quienes también adelantaron que esta edición busca federalizar la propuesta, con participación de marcas de todas las provincias.

El evento cuenta con el apoyo del Campeonato Mundial del Alfajor, que desde 2021 impulsa la calidad, la innovación y la identidad de este producto que hoy es símbolo del país en el mundo.

📍 Toda la información, el mapa interactivo de locales adheridos y las promociones estarán disponibles en www.lanochedelosalfajores.com.ar y en @lanochedelosalfajores.