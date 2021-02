Se viene el Festival Internacional de cortometrajes sobre diversidad

Hablamos con Alirio Peña Zerpa, organizador del evento.

Del 2 al 6 de Marzo de 2021, online y gratis.

La competencia internacional de la 11° edición del Festival CINEVERSATIL está conformada por 6 cortometrajes de ficción provenientes de Alemania, España, Puerto Rico y Argentina.

Los cortos alemanes In den Binsen y Revolvo son producciones de la Deutsche Film & Fernsehakademie Berlin (DFFB). Francy Fabritz, en su corto Revolvo, apuesta a pinceladas de humor negro para apalear la homofobia con una provocadora y creativa escena final.

Clara Zoe My y Linh von Arnim revierten con astucia la tradicional actitud de una madre de un joven gay en el momento de su salida del clóset, en el corto In den Binsen. No es la madre lastimera que rompe en llanto ni la súper mamá eufórica. Simplemente, es una mujer que naturaliza la salida del clóset. Dos excelentes obras para debilitar la norma y convocar la exploración de nuevas narrativas.

Antinopia, dirigida por Jordi Castejón y producida por Visual Group Films, se presenta como aquella opción para todo público que puede ser vista y discutida en los colegios. Edulcorada con imágenes proyectadas en un escenario, la presencia de una atmósfera romántica entre adolescentes, la mágica solución a la deuteranopia y una moraleja explícita, esta propuesta es valiosa para todas aquellas personas que no han visto amplios metrajes de películas LGBT+. Eso, también, busca nuestra curaduría: llegar a ese público no LGBT+. Una tarea pendiente.

La amante, de Pati Cruz, es la obra enviada por nuestro festival hermano Puerto Rico Queer Film Fest. Luego de su recorrido en 2020 por el Philadelphia Latino Film Festival, el Roze Filmdagem Amsterdam, el LESGAICINEMAD y el Mix Brasil, acogemos este valioso corto en CINEVERSATIL. Una historia sobre la posibilidad de darse la oportunidad después de la viudez. Una obra que reivindica a las mujeres lesbianas adultas mayores.

No es coma, dirigido por Tamara Lucarini y producido por Banatu Filmak, ha competido en distintos festivales de cine sobre diversidad sexual y en otros de terror. Esto es así porque se trata de un thriller LGBT+ que aborda la violencia intragénero. ¿Cuánto vamos a esperar para mantener lejos a la persona violenta? Los personajes Agustín y José Ramón encarnan una relación de maltrato vs miedo.

Catramina, dirigido por el joven Horacio Parisotto egresado de la Universidad del Cine, es una comedia argentina que cuenta con la participación del reconocido actor Ignacio Huang, quien protagonizara en 2011 Un cuento chino. Esta propuesta es un sutil desmoronamiento de las actitudes asociadas al estereotipo del “macho criminal”. La descripción de la comida es la analogía más poderosa sobre el deseo, los cuerpos y el sexo entre hombres.