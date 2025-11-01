Se viene el Cyber Monday: todo lo que tenés que saber antes de comprar

Durante esas tres jornadas, cientos de tiendas ofrecerán descuentos, promociones con tarjetas y billeteras virtuales, y envíos rápidos para quienes quieran adelantar compras navideñas, renovar tecnología o equipar el hogar.

En esta edición participarán marcas como Samsung, Adidas, Mercado Libre, Frávega, Farmacity, Carrefour, Garbarino, Musimundo, Puma, Philips y Sony, entre otras, ofreciendo rebajas en diversas categorías de productos.

Los compradores podrán acceder además a cuotas sin interés y beneficios exclusivos para usuarios registrados.

El evento es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que reúne a unas 900 marcas de diez categorías distintas.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, señaló que la iniciativa permite reactivar las ventas para las empresas y, al mismo tiempo, ofrecer a los consumidores productos con descuentos y cuotas atractivas.

“Durante el lunes, martes y miércoles se ofrecerán oportunidades que permiten comprar a muy buenos precios”, afirmó Sambucetti.

El Cyber Monday se consolida como una tradición para los argentinos y refleja la creciente expansión del comercio electrónico en el país.

Según el último estudio MIDTerm de la CACE, el canal online ya representa el 25% de las ventas totales de las empresas omnicanal encuestadas, y un 13% de los argentinos realizó su primera compra digital en 2025, evidenciando un cambio de hábitos cada vez más extendido.

Entre los rubros más destacados se encuentran electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar, con descuentos que en algunos casos alcanzan hasta el 45%.

Las tiendas también preparan promociones especiales mediante alianzas con bancos y billeteras digitales, que incluyen reintegros, cupones y planes de pago en cuotas sin interés.

Desde la CACE destacan que el crecimiento del comercio electrónico también se apoya en una mayor confianza del consumidor y en la mejora de la experiencia de compra, con sitios más ágiles, sistemas de pago seguros y mejores políticas de entrega.

Para las empresas, el Cyber Monday representa una oportunidad estratégica para ampliar su alcance, fidelizar clientes y potenciar la competitividad.

Con la logística reforzada y los sistemas de atención preparados para la alta demanda, se espera que esta edición sea una de las más importantes del año para los consumidores digitales en Argentina.