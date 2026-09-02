Se viene "Corea en Casa Paradiso" un evento cultural y gastronómico para disfrutar en Buenos Aires

Natalia Kim es miembro y coordinadora de actividades de Hansang, Asociación de gastronómicos coreanos.

De vista en nuestros estudios nos habló de la comida coreana y de la asociación que reúne a restaurantes y referentes del sector y trabaja en la promoción y difusión de la cocina coreana en el país.

Kim detalló que el organismo del que forma parte organiza “Corea en Casa Paradiso” un evento que reúne a los principales exponentes de la gastronomia coreana en la Argentina.

Kim además trajo diferentes productos para probar: bebidas, snacks coreanos y algunas recetas para deleitar al equipo y a todos los oyentes.