Se vende el histórico chalet construido en una terraza frente al Obelisco

La puesta en venta del histórico chalet Díaz, una singular vivienda construida sobre una terraza con vista directa al Obelisco, reavivó el interés por uno de los patrimonios arquitectónicos más llamativos del centro porteño. La propiedad, ubicada en la Avenida 9 de Julio, se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo urbano y en un testimonio de una Buenos Aires que combinó modernización y rasgos residenciales en plena transformación de la ciudad.

Diego Sethson Díaz, bisnieto del constructor original y actual responsable de preservar el valor patrimonial del chalet, dialogó con el equipo de Ramos generales y repasó la historia familiar del inmueble, al tiempo que destacó la importancia cultural y simbólica que adquirió con los años, tanto para los porteños como para quienes visitan la ciudad y se sorprenden al descubrir una casa tradicional suspendida sobre una de las avenidas más emblemáticas del país.

El chalet fue edificado como vivienda familiar cuando el entorno aún conservaba una escala distinta a la actual y sobrevivió a las sucesivas reformas urbanas que dieron forma a la Avenida 9 de Julio. Su permanencia respondió a decisiones administrativas y patrimoniales que permitieron que la casa no fuera demolida, convirtiéndose con el tiempo en una rareza arquitectónica y en un punto de referencia visual inconfundible.

La propiedad combina elementos clásicos de la arquitectura residencial de principios del siglo XX con una ubicación absolutamente excepcional, lo que la transformó en objeto de interés histórico, turístico y cultural. A lo largo de los años, el chalet fue escenario de visitas, registros fotográficos y estudios que buscaron explicar cómo una vivienda particular logró mantenerse en pie en medio del trazado vial más ancho de la ciudad.