"Se terminó la canilla libre de subsidios", aseguró Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que durante el Gobierno de Javier Milei "se terminó la canilla libre de subsidios", al anunciar que el Ministerio de Capital Humano suspendió "por irregularidades" a otras dos cooperativas que operaban en la Ciudad de Buenos Aires.

"Bajo el Gobierno de Javier Milei se terminó la canilla libre de subsidios especialmente para dirigentes y empresarios amigos", afirmó Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó la suspensión de la operatoria las cooperativas 7 de mayo y Lo de Néstor por "irregularidades en la administración de sus recursos".

"Ambas suspensiones son preventivas mientras se realiza el correspondiente sumario. Si se confirma la imputación, se les va a retirar la autorización para funcionar", añadió el vocero.

Adorni detalló que la llamada cooperativa 7 de mayo operaba en un bar ubicado en Palermo Hollywood donde destinó parte de su facturación a “empresas involucradas en el escándalo de los seguros" y que le fue revocado el apoyo financiero por lo que "la entidad debe devolver la suma que recibió adicionando los intereses acumulados hasta la fecha".

"La cooperativa Lo de Néstor fue suspendida por impedir que se analice si la entidad desenvuelve su actividad en el marco de las normas vigente ya que no se pudo indagar sobre el destino de 61 cheques cobrados por caja por valor de 15.870.000 pesos entre marzo de 2022 y marzo de 2023 y otras transferencias realizadas al presidente de la entidad", añadió sobre la entidad que operaba en el barrio porteño de San Telmo.

Por otro lado, el Vocero informó que la Gendarmería Nacional detuvo en Las Heras, Santa Cruz, a Gonzalo Fabián Coña, mano derecha de Facundo Jones Huala y número dos de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que calificó como “organización terrorista que atenta contra la soberanía nacional, la propiedad privada y la seguridad física de todos los habitantes del sur argentino”.

Sobre la medida de fuerza en Aerolíneas Argentinas que desde esta madrugada están llevando adelante gremios aeronáuticos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Aeropuerto de Ezeiza, Adorni sostuvo que "carece de toda lógica", ya que "en ningún momento se cerraron la conversaciones para solucionar o llegar a un acuerdo".

"Están perjudicando a miles de personas y tienen salarios y beneficios corporativos bastante por encima de la media. Ya se aplicaron 400 sanciones y descuentos en esta lógica de las empresas el que no trabaja, no cobra. El resto de las empresas privadas esta trabajando con normalidad. Apelamos a que estos hechos no se repitan", remarcó.

En tanto, Adorni dijo que "hay que preguntarle a la justicia" por qué liberó a los manifestantes detenidos por protestar contra la Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinosrespaldó el trabajo que realiza la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La labor de Bullrich es impecable, es majestuosa, es única, es maravillosa. He puesto ejemplos acá desde lo que ocurre en la calle con el tema de los piquetes, lo que ocurre con la seguridad en zonas muy comprometidas como pudo ser Rosario. El resto, es endilgar a la ministra cuestiones que son de responsabilidad del Poder Judicial”, afirmó.

Por otro lado, Adorni confirmó que en las últimas horas Milei "estuvo en comunicación con Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural", luego de paquete con explosivos que recibió ayer y afirmó que "la Justicia tiene ya las hipótesis de quién o quiénes pudieron estar detrás del atentado, pero nosotros no podemos afirmar ni desmentir absolutamente nada", a la vez que agregó: "Hay una línea de investigación y nos atenemos a tener novedades por parte de la Justicia”.

Al ser consultado por las declaraciones del Presidente Provisional del Senado, senador por La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, que reconoció en declaraciones periodísticas tener más de 15 asesores en pos de su "deseo es ser gobernador" en esa provincia, Adorni dijo que el Gobierno nacional mantiene "una posición muy firme" respecto a estos temas.

"La función de los asesores legislativos es para analizar, diseñar y ayudar a los legisladores a proponer leyes. Cualquier función por fuera de eso esta mal y se debe modificar y esto excede al senador Abdala. Si alguien quiere hacer política, la debe hacer de su bolsillo", expresó el Vocero presidencial.

Asimismo, Adorni descartó la existencia de "interna, pelea y discusión entre funcionarios de alto rango", en respuesta a versiones que circularon sobre un conflicto entre el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor, Santiago Caputo, respecto el DNU que modificó la Ley de acceso a la información pública.

"No hay contradicción entre (lo que dijo) Caputo y Francos. Si amerita alguna aclaración sobre este ultimo decreto se hará, pero no se va a modificar", ratificó.