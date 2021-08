Se terminó el ciclo de Russo

Por Nicolás Álvarez

Boca perdió con Estudiantes y sumó una nueva decepción. Está antepenúltimo en la Liga Profesional. El equipo sigue sin tener funcionamiento. Riquelme, el Consejo, Russo y los futbolistas son responsables de este mal momento.

No fue una derrota más para el xeneize en La Plata. Sigue sin dar respuestas el equipo. Russo apeló a futbolistas con experiencia, para afrontar este compromiso. Ya lo dijo Juan Román Riquelme, en más de una oportunidad: el proyecto son los juveniles, teniendo en cuenta la situación económica del fútbol argentino.

Con la ubicación en la tabla de posiciones, la única expectativa que tiene Boca, de aquí en más, es ganar la Copa Argentina, para jugar la Copa Libertadores de 2022.

Evidentemente hay una responsabilidad compartida en este paupérrimo presente. Por un lado, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, en el armado del plantel. Siempre manifesté en este espacio que Boca trajo incorporaciones y no refuerzos. ¿Por qué no llegó un nueve de calidad? ¿Por qué vinieron Esteban Rolón y Norberto Briasco? Por el otro, Miguel Ángel Russo. Un entrenador que no tomó decisiones inteligentes, en el último tiempo. Cambia permanentemente el sistema táctico, no encontró el equipo y tampoco el funcionamiento, más allá de los dos títulos que ganó a nivel nacional. Y varias preguntas que se hace el hincha de Boca, por estas horas: ¿Por qué salió del equipo Alan Varela? ¿Por qué en una línea de cinco Carlos Zambrano es titular por encima de Lisandro López?

Y tampoco quiero olvidarme de los futbolistas. Más allá de los problemas personales de cada uno, la falta de compromiso de Edwin Cardona y Sebastián Villa es de una irresponsabilidad total. Y más allá de la jerarquía de Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, respectivamente, más el fútbol que le dio en estos pocos partidos Juan Ramírez, hay futbolistas que han rendido muy por debajo de su nivel.

Por el bien de Boca Juniors, el ciclo de Miguel Angel Russo, como director técnico está terminado. ¿Tomará Miguel la decisión de irse?

El tiempo será testigo …