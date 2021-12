Se suspende el tradicional “Encuentro de Copleros”

Laura Vilte, de la organización del tradicional encuentro, anticipó que no se realizará el encuentro de copleros, ya que no se cuenta con los recursos ni el apoyo que se necesita para realizar menciona actividad.

“Se nos hace imposible realizarlo ya que nuestro “encuentro” se caracteriza por la fraternidad, los abrazos y compartir todo, en tal sentido nos vemos imposibilitados sumado a que nos piden muchas cosas y el gasto se acrecienta, gasto que no podemos afrontar ya que tampoco contamos con apoyo de ninguna otra parte que no sea de nosotros. Por estos motivos se decidió no realizar esta actividad”.