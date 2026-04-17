Se reunió la Mesa Política del Gobierno

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron este viernes una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, en la que se resolvió enviar al Congreso de la Nación los proyectos para modificar la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

En la reunión que se hizo en la Casa Rosada, en la que participaron ministros, funcionarios y legisladores, avanzaron en la definición de los próximos proyectos que serán enviados al Congreso Nacional y delinearon la estrategia parlamentaria.

Además repasaron el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizaron sus particularidades.

En ese contexto, resolvieron remitir al Congreso los proyectos para modificar la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

En la reunión estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.