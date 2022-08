Se retira Serena Williams

abandona el circuito luego del US Open

abandona el circuito luego del US Open TENIS

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam, señaló que dejó abandonará circuito profesional luego del US Open, cuarto y último Major del año que se jugará desde el 29 de agosto en Nueva York.

"No me gusta la palabra retiro, prefiero pensar que estoy en una etapa de mi vida en la que tomando distancia del tenis puedo dedicarme a otras cosas que son importantes para mí", comentó Serena, de 40 años, en una entrevista que concedió a la revista Vogue.

La estadounidense ganó 23 torneos de Grand Slam, más que ningún otro tenista profesional en la historia, y únicamente es superada por la australiana Margaret Court, que sumó 24, aunque varios en la era amateur.

Serena señaló que tuvo las posibilidades de conseguir el Grand Slam 24 pero que "muchas veces no llegué bien preparada. Luego de tener a mi hijo jugué en plena lactancia o con depresión post parto"

La menor de las Williams estuvo mucho tiempo lesionada e inactiva y el final de su carrera se intuía, sobre todo en un escenario especial como el del US Open en el que ganó seis veces el título.

Serena conquistó en total 75 títulos en el circuito y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Fue número uno del mundo por 319 semanas.