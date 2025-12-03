Se renueva la Cámara de Diputados: cuál será la nueva composición

El director de la revista El Parlamentario y periodista, José Di Mauro, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional hizo un análisis de cómo quedará conformada la Cámara Baja.
"El oficialismo pasó a ser primera minoría, impensadamente. Está bastante discutido por Unión por la Patria, pero en teoría ya los pasaron. Tienen 95 miembros La Libertad Avanza contra 94 de Unión por la Patria", detalló. "Lo que es importante para el oficialismo es que tendrá un diputado más que el resto en todas las comisiones", agregó.
Etiquetas: Cámara Baja, Diputados 2026, José Di Mauro