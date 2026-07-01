Se registró un sismo en Córdoba de grado 4 en la escala de Richter

Un fuerte temblor se sintió esta madrugada en la provincia de Córdoba lo que provocó un aluvión de mensajes en redes sociales dando cuenta del fenómeno.

En diálogo con Nicolás Yacoy en Primer Round, Irene Pérez, sismóloga del Instituto de Prevención Sísmica de Argentina (Inpres) contó detalles del evento.

Detalló que el movimiento ocurrió a la 1.34 de la mañana, y estuvo ubicado a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela.

Tuvo una intensidad de 4 puntos en la Escala de Richter y una profundidad de 11 kilómetros y se sintió de manera más fuerte en Deán Funes y Soto y en menor medida en las localidades de Villa de Soto y Capilla del Monte.

Pérez también destacó que el evento no esta relacionado con lo ocurrido en Venezuela ya que se trata de placas tectónicas de la tierra diferentes.

Sobre el final de la charla la especialista recordó un listado de recomendaciones que se deberían tener en cuenta si nos toca vivir un evento sísimoco en algun momento.