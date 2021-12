Se registraron un total 15 casos activos de Codiv-19

En la jornada del lunes se confirmaron cinco nuevos casos en Río Turbio, llegando a un total de quince casos activos en total y teniendo en cuenta con un caso positivo en la localidad vecina de 28 de Noviembre, la cuenca carbonífera registra 16 casos.

Al respecto habló de doctora del hospital José Alberto Sánchez de Rio Turbio, Susana Tello y dijo: “Todo lo que sea nuevo en esta pandemia, yo creo que más que preocuparse es ocuparse, ocuparse de devolver a tomar todas las medidas de prevención que nosotros habíamos hecho antes, con más ahínco”.

“Porque ahora un poco se relajó todo y como el país y el mundo tiene que seguir andando, tenemos que aprender a convivir con esto” ,señaló.

Además aclaró que aún no llegó la nueva variante a la localidad; “Nosotros todavía no tenemos la variante por ahora, acuérdese que todo mandamos a secuenciar y lo que se puede secuenciar lo mandamos a Buenos Aires”.

“Eso va en carreta, entonces eso a nosotros nos perjudica para tomar más medidas, pero bueno se está tratando de bloquear como se pueda. Esto nace a raíz de que empieza el movimiento de gente, el flujo de gente y esto era así, esto iba a pasar”.

Para cerrar la doctora expresó; “Yo me animo a decirle que nosotros tenemos en la mayoría de los casos nuestros Delta, pero tenemos mucha gente que está estudiando en Córdoba y que vino, esa gente la secuenciación todavía no está. Pero una de las personas con Covid, vino del Jesús María, donde empezó uno de los brotes”.

“Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a mi también me llama la atención el crecimiento que ha tenido, porque a no tener nada en muchos meses, a empezar con esto, bueno, por suerte no se internó a nadie y afectó a una población joven”.

