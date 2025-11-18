Se registran graves consecuencias por vientos fuertes en la Patagonia

Las autoridades de Chubut y Río Negro habían declarado el estado de emergencia para prevenir la propagación del fuego, pero, tras una jornada de vientos extremos que afectaron a toda la Patagonia, se desataron varios focos.

El director ejecutivo de la Agencia de Emergencias dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional (AFE), Santiago Hardie, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "el fuego se propagada como consecuencia de las malas condiciones climáticas que incluyen vientos fuertes”.

Hardie, además, indicó que "desde este lunes, a partir de la emisión de alertas rojo y naranja, por parte del Servicio Meteorológico Nacional, se está monitoreando la situación y trabajando junto a los gobiernos de las provincias de Chubut y Santa Cruz".