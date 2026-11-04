Se recibió de médica ginecóloga y obstetra, hizo la instrucción militar y cuida la salud de las mujeres en el Hospital Aeronáutico

La médica especialista en Ginecología y Obstetricia Capitán y jefa de Residentes tanto del Servicio de Ginecología como del de Obstetricia en el Hospital Aeronáutico Central Analía Soledad La Via dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, sobre la campaña Octubre Rosa en Argentina.

"Todo el año las mujeres deberían acudir a los controles. Esto sirve para un pronóstico temprano, y una mejor sobrevida", mencionó. "Una de cada ocho mujeres, va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Por eso, es muy importante hacer estas campañas de salud", dijo.

La Via se recibió de médica en la UBA y al incursionar en su especialidad, conoció los hospitales militares: "Me gustó la propuesta que me ofrecían en la Fuerza Aérea Argentina, y tuve que hacer los exámenes militares y la instrucción militar. Cumpli 11 años y medio dentro de la Fuerza, y estoy orgullosa de pertenecera ese lugar".