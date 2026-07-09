Se reaviva el conflicto en Medio Oriente: "Los iraníes no cumplieron con lo que habían firmado"

La situación en Medio Oriente volvió a agravarse en los últimos días tras una nueva escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, en un contexto regional marcado por conflictos abiertos, tensiones diplomáticas y una creciente preocupación internacional por el riesgo de una expansión de las hostilidades. Los nuevos ataques y represalias ponen en duda los intentos de alcanzar una estabilización duradera en una de las regiones más sensibles del planeta.

Fernando Pedrosa, historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el complejo escenario que atraviesa la región. En ese marco, destacó la multiplicidad de actores involucrados y la dificultad de alcanzar acuerdos sostenibles en un contexto atravesado por disputas geopolíticas, intereses estratégicos y conflictos de larga data.

"Los iraníes no cumplieron con lo que habían firmado; en parte no pueden cumplirlo porque tienen un régimen muy fragmentado en su poder", expresó.

En ese sentido, Pedrosa explicó que "la Guardia Revolucionaria ha tomado una cuota muy importante y no están muy de acuerdo con la estrategia de la paz". "Ellos creen que les conviene escalar porque descubrieron que pueden alterar la economía mundial, que las potencias están más débiles de lo que aparentaban y que Estados Unidos no va a atacar las grandes ciudades como hace Putín; descubrieron que Trump tiene opciones limitadas", agregó.

Además, señaló que "Trump no está en condiciones de aniquilar a los iraníes, que con muy poco hacen mucho daño" y manifestó que "los iraníes seguirán haciendo su propio juego".

La tensión se incrementó luego de una nueva serie de ataques estadounidenses sobre territorio iraní y de posteriores respuestas de Teherán contra objetivos vinculados a aliados de Washington en la región. Las acciones militares amenazan con debilitar los entendimientos alcanzados durante las últimas semanas y generan preocupación por el impacto que podrían tener sobre la seguridad regional y el comercio internacional.

Uno de los principales focos de atención es el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula una parte significativa del petróleo comercializado a nivel mundial. La reducción del tránsito de embarcaciones y las amenazas sobre la navegación ya comenzaron a generar efectos en los mercados energéticos internacionales, con aumentos en el precio del crudo y temores por eventuales interrupciones en el suministro.

A la vez, persisten otros escenarios de conflicto que contribuyen a la inestabilidad regional. La guerra en Gaza, las tensiones entre Israel y grupos armados respaldados por Irán, la situación en Líbano y Yemen, y las dificultades para avanzar en negociaciones políticas siguen configurando un panorama complejo y altamente volátil.

Diversos organismos internacionales advirtieron durante las últimas semanas sobre el riesgo de una reanudación a gran escala de los enfrentamientos y reclamaron esfuerzos diplomáticos para evitar una profundización de la crisis. Mientras tanto, las principales potencias siguen de cerca la evolución de los acontecimientos ante el temor de que una escalada mayor tenga consecuencias que trasciendan las fronteras de Medio Oriente y afecten la economía y la seguridad global.