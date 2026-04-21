Se realizó una misa en homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la representación del Gobierno en la misa en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El funcionario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y los ministros del Interior, Diego Santilli; de Defensa, Carlos Presti y de Salud, Mario Lugones.

También estuvieron presentes los presidentes del Senado y Diputados, Bartolomé Abdala y Martín Menem, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La ceremonia fue encabezada por el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, quien habló de la necesidad de aprender del legado del pontífice argentino.

“Hay que superar las divisiones que persistieron durante su papado, tanto en la sociedad como en el propio clero”, aseveró.

Recalcó también la posibilidad de que la sociedad se una gracias al acto: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.