Se realizó un encuentro en respaldo a Cristina Kirchner en Plaza San Martín

En la tarde noche del miércoles, se realizó un encuentro en Plaza San Martín (Gualeguaychú) en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El periodista de Radio Nacional Gualeguaychú Luis Molinuevo brindó una crónica de la movilización desde la plaza y remarcó los diversos sectores que se manifestaron en apoyo a Cristina Kirchner y en rechazo a la persecución judicial que enfrenta la vicepresidenta. "Cristina en este momento representa lo mejor del peronismo. Cristina representa un proyecto político, es más que la persona. Cristina moviliza a la gente y es la gente quien la custodia", dijo Daniel Irigoyen, ex intendente de Gualeguaychú, al ser consultado por Molinuevo y agregó: "El peronismo no es quietud, el peronismo es movimiento. El peronismo no es quedarse quieto. El peronismo es lucha".

“Por Cristina, por nosotrxs y por la patria” fue la consigna del encuentro en Plaza San Martín, una de las tantas movilizaciones y encuentros que se están realizando en todo el país luego de que el fiscal de la Causa Vialidad pidiera para la ex mandataria 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

DESCARGAR

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Conduce Jimena Arnolfi