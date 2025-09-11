Se realizó la primera reunión de la Mesa Política Federal

El Gobierno mantuvo la primera reunión de la Mesa Política Federal, un espacio de trabajo conjunto que busca fortalecer el diálogo institucional con los gobiernos provinciales.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros del Interior, Lisandro Catalán; y de Economía, Luis Caputo, con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno.

Catalán había manifestado ayer el compromiso del Gobierno con fortalecer “nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que represente a todos los argentinos”.