Se realizó el primer Campeonato de Sapito en la Argentina

La playa Sin Viento, en Bariloche, fue escenario de una jornada que combinó deporte, tradición y encuentro, con más de 70 competidores y un récord de hasta 18 rebotes, y convirtió un clásico juego popular en una verdadera competencia deportiva.

Organizado por Cerveza Patagonia, el Campeonato profesional abrió la jornada con un gran nivel, con varios participantes alcanzaron marcas de hasta 18 rebotes.

Luego fue el turno del Torneo Amateur, que también sorprendió por su convocatoria, con más de 70 personas inscriptas.

En la categoría Amateur se destacaron dos competidores que lograron 15 y 17 rebotes respectivamente, clasificando a la final del torneo profesional.

El ganador del campeonato resultó ser uno de los participantes del Torneo Amateur que se inscribió en la playa.

En el evento, conducido por el influencer gastronómico @Salvalacocina y amenizado por un DJ en vivo, se pudo disfrutar de la cerveza sin alcohol de la marca y un food truck.

Phill Bloxham, un aficionado británico del juego que tiene el récord de 150 metros alcanzados y formó parte del jurado durante la competencia, compartió tips sobre la importancia del ángulo, los grados y la fuerza justa para lograr más rebotes.

La iniciativa busca posicionar al Sapito como Deporte Nacional Patagónico, poniendo en valor la naturaleza, el encuentro y la emoción de competir con algo tan simple como una piedra y el agua.