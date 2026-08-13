Se realizó el lanzamiento nacional de la “Expojuy 2026” en Buenos Aires

La muestra organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy se realizará del 9 al 12 de octubre, en San Salvador de Jujuy, con eje en la vinculación y una ronda de negocios. La presentación oficial estuvo a cargo del gobernador Carlos Sadir y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, quien conversó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional, para dar detalles de la propuesta.

Jorge Gurrieri destacó que el acto fue “bastante importante, nos vamos muy contentos por esta presentación que la estamos repitiendo por todo el país. También vamos a ir a Paraguay y Chile, Perú”.

En ese sentido, el funcionario detalló las expectativas que tienen respecto a la muestra y explicó que “queremos que tenga un vínculo más internacionalizado”.

“Somos exportadores de muchos productos; el número de exportación de minerales, sobre todo el litio. Nos reconforta mucho, la exportación es muy importante para la provincia de Jujuy”.

Gurrieri insistió en que “tenemos una provincia bastante dinámica en materia de exportación”.

La 17° edición de la muestra organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, en el marco de su 34° aniversario, se realizará del 9 al 12 de octubre en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy bajo el lema "Conectando países - creando oportunidades".

Participaron del lanzamiento nacional de la Expojuy 2026 el vicepresidente Sebastián Mealla y tesorero Sebastián Lucero de la Cámara de Comercio Exterior, autoridades de la cancillería argentina y diplomáticos de las embajadas de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, entre otros países.

También representantes de la Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Cámara de Empresarios Mineros, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de Legumbres de la República Argentina, entre otras instituciones y empresarios de nuestro país.

Acompañaron los Ministros de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y de Turismo y Cultura Federico Posadas, y legisladores nacionales.

Durante la presentación de la muestra, los directivos de la Cámara también interiorizaron a los presentes, que colmaron el salón principal de la Casa de Jujuy, sobre los avances en la organización, las actividades previstas, la nueva planificación y vídeos institucionales de Expojuy, turismo y producción.

Por último, agradecieron el apoyo del gobierno provincial y en especial a las autoridades de la Casa de Jujuy por su apoyo colaboración en la organización del lanzamiento.