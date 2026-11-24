El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinará un operativo federal para actualizar el diagnóstico sobre esta problemática y fortalecer la articulación entre las distintas jurisdicciones.

El relevamiento será ejecutado por las provincias mediante una metodología común y una herramienta digital compartida, que permitirá identificar los recursos disponibles y visualizarlos en un mapa nacional.

Hasta el momento, 17 jurisdicciones formalizaron su participación. De ellas, 15 provincias adhirieron al operativo.

Mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe participarán mediante convenios de intercambio de información.

La iniciativa dará continuidad al trabajo iniciado en 2025 y permitirá avanzar en el desarrollo de la Red Nacional de Dispositivos de Alojamiento, destinada a fortalecer la atención y protección de las personas en situación de calle.