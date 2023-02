Durante la mañana del martes 7 de febrero se llevaron a cabo distintas movilizaciones de agrupaciones piqueteras protestando por las suspensiones de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. El mismo es un Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, que unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.

En Bajo el Mismo Sol mantuvimos dialogo con Marisa Cariddi, coordinadora provincial de Libres del Sur territorial Córdoba. La agrupación afirma que el trabajo genuino no aparece, cuando hay algún trabajo es temporal y pagan menos que la canasta de indigencia y esto ha llevado a generar distintas movilizaciones con otras agrupaciones territoriales no no oficialistas.

Al aire de Nacional Córdoba explicó: "desde la gestión de Zabaleta existen actualizaciones de datos, buscando transparencia pero el punto es que hay un ajuste, es seguir los condicionamientos del FMI, se realiza un recorte en un sector muy débil", agregó: "las actualizaciones generan que personas se queden sin un salario que lo ganan por realizar tareas en comedores, emprendimientos sociales, etc".

Escuchá la nota completa:

