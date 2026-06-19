Se realiza en Buenos Aires una nueva edición de la "Festa Junina" brasileña

Una nueva edición de la Festa Junina, tradicional celebración popular brasileña, se realizará este sábado 20 de junio en Buenos Aires.

Curada por el chef brasileño Robertinho Menezes, la propuesta -que se realizará de 12 a 1 en Reconquista 924- incluirá comida típica, música en vivo, baile y juegos tradicionales.

Las Festas Juninas son celebraciones populares brasileñas que se realizan durante junio y están vinculadas históricamente a los festejos de San Antonio, San Juan y San Pedro.

En Brasil, especialmente en el Nordeste, se transformaron en una fiesta de identidad propia, con comidas de estación, música, danzas, juegos típicos y celebraciones comunitarias.

"Para los brasileños, la Festa Junina tiene algo muy emocional; es una fiesta de comida, música, juegos y memoria", explica Menezes.

"La idea es que en Buenos Aires se pueda vivir esa experiencia de la forma más fiel posible, con el clima de una fiesta popular de Brasil", agrega.

Así, la programación tendrá, de 12 a 16, una primera parte especialmente pensada para familias y niños, con juegos típicos coordinados por Bragentininhos, una asociación de madres brasileñas en Buenos Aires.

Entre las actividades habrá juegos tradicionales como pescaria -pesca de premios-, boca do palhaço -embocar la pelota en la boca del payaso-, juego de aros, derribar latas, carrera de embolsados, carrera del huevo en la cuchara, bingo y baile de la naranja.

Y una programación musical que se extenderá durante la tarde y la noche con samba, pagode, quadrilha, forró -género musical y baile popular del Nordeste brasileño- y clases de baile.

La propuesta busca recrear el espíritu de una Festa Junina tradicional en una experiencia tanto para brasileños residentes en Argentina como para argentinos que quieran acercarse a otra cara de Brasil.

El foco estará puesto en una experiencia cercana y familiar, con la gastronomía brasileña como puerta de entrada a la celebración.

En Brasil, estas celebraciones están asociadas a la cosecha y a ingredientes muy presentes en la cocina popular, como el maíz, la mandioca, el maní, el coco y el fubá.

Por eso, muchos de los sabores de esta fecha remiten a preparaciones familiares, comidas de feria y platos pensados para compartir.

En la edición porteña habrá opciones como brochetas de picanha con mandioca frita, cachorro quente -la versión brasileña del pancho, típica de las comidas de feria-, manzana caramelizada y tortas de mandioca, maíz, maní, chocolate y fubá.

También se podrán probar otros clásicos de la cocina brasileña como coxinha de pollo, bolinha de queijo, mandioca frita, feijoada completa, feijão veggie con portobellos, strogonoff de pollo con portobellos, sándwich de picanha, brigadeiros, beijinhos, açaí, caipirinha y jugos naturales de maracuyá y lima.

La celebración cuenta con apoyo institucional de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y del Instituto Guimarães Rosa.